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Упал в шахту лифта: в Киеве на стройке разбился подросток

В одном из недостроенных домов в Подольском районе Киева подросток упал в шахту лифта. От полученных травм парень скончался.

Трагедия произошла в недостроенном доме на улице Набережно-Крещатицкой, сообщает Киев Оперативный.

15-летний подросток упал в шахту лифта. Он получил травмы несовместимые с жизнью.

Читайте: Перепутал с животным: на Закарпатье грибник застрелил мужчину

По словам местных жителей, на эту стройку подростки ходят регулярно.

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Упал в шахту лифта: в Киеве на стройке разбился подросток / 2 фотографии

Ранее Факты ICTV писали, что в Киевской области сообщили о подозрении горе-матери, которая канцелярским ножом пыталась убить 13-летнего сына.

Фото: Киев Оперативный.

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