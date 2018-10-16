PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия / В Киеве маршрутка врезалась в троллейбус. Пострадала девушка/

В Киеве маршрутка врезалась в троллейбус. Пострадала девушка

Около 16.00 на Воздухофлотском проспекте прямо перед Соломенской площадью в Киеве маршрутка столкнулась с троллейбусом. Девушку-пассажира троллейбуса порезало разбившимся окном.

Об этом Информатор сообщает с места событий.

Маршрутка №401 врезалась в троллейбус №40. Троллейбус готовился поворачивать вправо на Соломенскую улицу. Маршрутка при перестроении не рассчитала дистанцию и задела зеркалом окна троллейбуса. В результате столкновения стекла разбились и высыпались в салон транспорта.

На место происшествия вызвали скорую.

Читайте: Киевские маршрутки ненавидят людей. История о пассажире и об идеальной транспортной логистике

Госпитализировали девушку-пассажира троллейбуса со множественными повреждениями от разбитого стекла, которое высыпалось прямо на нее.

Виновных в ДТП установит следствие.

image image image image image image image
В Киеве маршрутка врезалась в троллейбус. Пострадала девушка / 7 фотографий

Ранее сообщалось, что Киевсовет хочет отменить маршрутки до 2024 года.

Фото: Роман Барабаш.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка