Около 16.00 на Воздухофлотском проспекте прямо перед Соломенской площадью в Киеве маршрутка столкнулась с троллейбусом. Девушку-пассажира троллейбуса порезало разбившимся окном.

Об этом Информатор сообщает с места событий.

Маршрутка №401 врезалась в троллейбус №40. Троллейбус готовился поворачивать вправо на Соломенскую улицу. Маршрутка при перестроении не рассчитала дистанцию и задела зеркалом окна троллейбуса. В результате столкновения стекла разбились и высыпались в салон транспорта.

На место происшествия вызвали скорую.

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Госпитализировали девушку-пассажира троллейбуса со множественными повреждениями от разбитого стекла, которое высыпалось прямо на нее.

Виновных в ДТП установит следствие.













В Киеве маршрутка врезалась в троллейбус. Пострадала девушка / 7 фотографий

Ранее сообщалось, что Киевсовет хочет отменить маршрутки до 2024 года.

Фото: Роман Барабаш.