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У Києві маршрутка врізалася у тролейбус. Постраждала дівчина

Близько 16.00 на Повітрофлотському проспекті прямо перед Солом’янською площею у Києві маршрутка зіткнулася з тролейбусом. Дівчину-пасажира тролейбуса порізало розбитим вікном.

Про це Інформатор повідомляє з місця подій.

Маршрутка №401 врізалася в тролейбус №40. Тролейбус готувався повертати вправо на Солом’янську вулицю. Маршрутка при перестроюванні не розрахувала дистанцію і зачепила дзеркалом вікна тролейбуса. В результаті зіткнення скла розбилися і висипалися в салон транспорту.

На місце події викликали швидку.

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Госпіталізували дівчину-пасажира тролейбуса з множинними ушкодженнями від розбитого скла, яке висипалося прямо на неї.

Винних у ДТП встановить слідство.

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У Києві маршрутка врізалася у тролейбус. Постраждала дівчина / 7 фотографий

Раніше повідомлялося, що Київрада хоче скасувати маршрутки до 2024 року.

Фото: Роман Барабаш.

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