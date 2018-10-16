Близько 16.00 на Повітрофлотському проспекті прямо перед Солом’янською площею у Києві маршрутка зіткнулася з тролейбусом. Дівчину-пасажира тролейбуса порізало розбитим вікном.

Про це Інформатор повідомляє з місця подій.

Маршрутка №401 врізалася в тролейбус №40. Тролейбус готувався повертати вправо на Солом’янську вулицю. Маршрутка при перестроюванні не розрахувала дистанцію і зачепила дзеркалом вікна тролейбуса. В результаті зіткнення скла розбилися і висипалися в салон транспорту.

На місце події викликали швидку.

Читайте: Київські маршрутки ненавидять людей. Історія про пасажира і про ідеальну транспортну логістику

Госпіталізували дівчину-пасажира тролейбуса з множинними ушкодженнями від розбитого скла, яке висипалося прямо на неї.

Винних у ДТП встановить слідство.













У Києві маршрутка врізалася у тролейбус. Постраждала дівчина / 7 фотографий

Раніше повідомлялося, що Київрада хоче скасувати маршрутки до 2024 року.

Фото: Роман Барабаш.