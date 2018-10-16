В Винницкой области разбился самолет ВВС ВСУ Су-27.
Обновлено. 18.32. С сожалением сообщаем, что, по информации поисково-спасательной группы, были обнаружены тела двух пилотов. Обстоятельства инцидента выясняются, – сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ.
Трагедия произошла около 17.00, в районе села Уланов. Во время выполнения учебно-боевого полета упал самолет Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины Су-27УБ.
Самолет принимал участие в международных учениях Чистое небо 2018.
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Ранее Факты ICTV писали, что многонациональные совместные авиационные учения Чистое небо 2018 с участием 9 государств НАТО стартуют в Украине.
Фото: УНИАН.
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