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В Винницкой области потерпел крушение военный самолет, есть жертвы

В Винницкой области разбился самолет ВВС ВСУ Су-27.

Обновлено. 18.32. С сожалением сообщаем, что, по информации поисково-спасательной группы, были обнаружены тела двух пилотов. Обстоятельства инцидента выясняются, – сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ.

Трагедия произошла около 17.00, в районе села Уланов. Во время выполнения учебно-боевого полета упал самолет Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины Су-27УБ.

Самолет принимал участие в международных учениях Чистое небо 2018.

Читайте: Самолет-разведчик ВВС США вылетел к Керченскому проливу

Ранее Факты ICTV писали, что многонациональные совместные авиационные учения Чистое небо 2018 с участием 9 государств НАТО стартуют в Украине.

Фото: УНИАН.

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