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У Вінницькій області зазнав аварії військовий літак

У Вінницькій області розбився літак ВПС ЗСУ Су-27.

Літак брав участь у міжнародних навчаннях Чисте небо-2018, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Аварія сталася близько 17.00 в районі села Уланів.

Читайте: Літак-розвідник ВПС США вилетів до Керченської протоки

Інформації про руйнування і жертви поки немає.

На даний момент проводиться пошуково-рятувальна операція.

Раніше Факти ICTV писали, що багатонаціональні спільні авіаційні навчання Чисте небо 2018 за участі 9 держав-членів НАТО стартують в Україні.

Фото: УНІАН.

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