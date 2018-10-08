Многонациональные совместные авиационные учения Чистое небо 2018 с участием 9 государств НАТО стартуют в Украине.

Авиационные учения Чистое небо 2018 продлятся 12 дней. В них примут участие Бельгия, Великобритания, Дания, Эстония, Нидерланды, Польша, Румыния, США и Украина, сообщает Посольство Украины в США.

– F-15C Eagles и C-130J Super Hercules из Калифорнии (California Air National Guard) – партнеры Украины в рамках US European Command’s State Partnership Program – уже прибыли на место, – говорится в сообщении.

Учения направлены на повышение региональных возможностей по защите суверенитета воздушного пространства и укрепления мира и безопасности путем совершенствования сотрудничества, взаимодействия и совместимости между партнерами по Альянсу и другими союзниками в регионе.

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В Минобороны отметили, что это будут крупнейшие международные авиационные учения в истории независимой Украины.

В них примут участие “более 40 летательных аппаратов, десятки зенитных ракетных комплексов и средств РТВ, сотни военнослужащих из Украины и почти из 10 стран НАТО”.

От Украины планируют привлечь около 20 самолетов различных типов, вертолеты и БПЛА, стационарные и мобильные радиолокационные подразделения, а также мобильные огневые группы подразделений ПВО.

Ранее стало известно, что ВСУ примут участие в учениях НАТО Trident Juncture 2018 в Норвегии.

Фото: Посольство Украины в США/Facebook