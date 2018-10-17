В сети появилось видео с моментом нападения на студентов политехнического колледжа в Керчи (Крым).
Запись расстрела студентов в Керчи опубликовал Telegram-канал 112.
На видео зафиксирован момент убийства 19 человек в политехническом колледже в Керчи. Слышно как раздаются выстрелы с короткими паузами для перезарядки ружья.
Напомним, утром в Керчи в политехническом колледже прогремел взрыв. 19 человек погибли, около 50 пострадали.Читайте: Колумбайн: что это и как он связан с терактом в Керчи Взрыв в Керчи: что известно о Владиславе Рослякове Мы бежали, а кровь разлеталась и дети падали! Очевидцы о теракте в Керчи (18+)
Очевидцы говорят, прогремело несколько взрывов с интервалом в несколько минут. Кроме того, в колледже было слышно стрельбу.
В Керчи закрыли все учебные заведения и детсады. В Крыму объявлен трехдневный траур.