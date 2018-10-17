В сети появилось видео с моментом нападения на студентов политехнического колледжа в Керчи (Крым).

Запись расстрела студентов в Керчи опубликовал Telegram-канал 112.

На видео зафиксирован момент убийства 19 человек в политехническом колледже в Керчи. Слышно как раздаются выстрелы с короткими паузами для перезарядки ружья.



Напомним, утром в Керчи в политехническом колледже прогремел взрыв. 19 человек погибли, около 50 пострадали.

Очевидцы говорят, прогремело несколько взрывов с интервалом в несколько минут. Кроме того, в колледже было слышно стрельбу.

В Керчи закрыли все учебные заведения и детсады. В Крыму объявлен трехдневный траур.