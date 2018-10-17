В политехническом колледже в Керчи (Крым) произошел взрыв. СМИ сообщают о 13 погибших и около 50 пострадавших.
Взрыв в Керчи прогремел в политехническом колледже.
По предварительным данным, 13 человек погибли, около 50 пострадали. Большинство погибших и пострадавших – подростки.
По данным НАК РФ, причиной взрыва в колледже стал подрыв неустановленного взрывного устройства.
Очевидцы говорят, прогремело несколько взрывов с интервалом в несколько минут. Кроме того, в колледже было слышно стрельбу.
Предполагаемый участник теракта объявлен в розыск.
В Керчи закрыли все учебные заведения и детсады. В Крыму объявлен трехдневный траур.
По данным СМИ, нападавший застрелился на 2-м этаже колледжа.
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В сети уже появилось первое видео с места взрыва.
На днях в Киеве произошел взрыв бытового газа на 8 этаже многоэтажного дома.
Фото: Kerch.FM