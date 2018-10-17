В политехническом колледже в Керчи (Крым) произошел взрыв. СМИ сообщают о 13 погибших и около 50 пострадавших.

Взрыв в Керчи прогремел в политехническом колледже.

По предварительным данным, 13 человек погибли, около 50 пострадали. Большинство погибших и пострадавших – подростки.

По данным НАК РФ, причиной взрыва в колледже стал подрыв неустановленного взрывного устройства.

Очевидцы говорят, прогремело несколько взрывов с интервалом в несколько минут. Кроме того, в колледже было слышно стрельбу.

Предполагаемый участник теракта объявлен в розыск.

В Керчи закрыли все учебные заведения и детсады. В Крыму объявлен трехдневный траур.

По данным СМИ, нападавший застрелился на 2-м этаже колледжа.