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Теракт у Керчі: розстріл студентів зняли на відео (18+)

У мережі з’явилося відео з моментом нападу на студентів політехнічного коледжу в Керчі (Крим).

Запис розстрілу студентів у Керчі опублікував Telegram-канал 112.

На відео зафіксовано момент вбивства 19 осіб у політехнічному коледжі в Керчі. Чути як лунають постріли з короткими паузами для перезарядки рушниці.

Нагадаємо, вранці у Керчі в політехнічному коледжі прогримів вибух. 13 людей загинули, близько 50 постраждали. Більшість загиблих і постраждалих – підлітки.

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Очевидці кажуть, прогриміло кілька вибухів з інтервалом в кілька хвилин. Крім того, в коледжі було чутно стрілянину.

У Керчі закрили всі навчальні заклади та дитсадки. У Криму оголошено триденний траур.

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