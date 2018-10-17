У мережі з’явилося відео з моментом нападу на студентів політехнічного коледжу в Керчі (Крим).
Запис розстрілу студентів у Керчі опублікував Telegram-канал 112.
На відео зафіксовано момент вбивства 19 осіб у політехнічному коледжі в Керчі. Чути як лунають постріли з короткими паузами для перезарядки рушниці.
Нагадаємо, вранці у Керчі в політехнічному коледжі прогримів вибух. 13 людей загинули, близько 50 постраждали. Більшість загиблих і постраждалих – підлітки.Читайте: Колумбайн: що це і як він пов'язаний з терактом у Керчі Вибух у Керчі: що відомо про Владислава Рослякова Ми бігли, а кров розліталася і діти падали! Очевидці про теракт у Керчі (18+)
Очевидці кажуть, прогриміло кілька вибухів з інтервалом в кілька хвилин. Крім того, в коледжі було чутно стрілянину.
У Керчі закрили всі навчальні заклади та дитсадки. У Криму оголошено триденний траур.