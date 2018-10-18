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Самолет с Меланьей Трамп совершил экстренную посадку из-за задымления на борту

Самолет первой леди США Мелании Трамп вернулся на авиабазу Эндрюс в штате Мэриленд из-за задымления.

мелания трамп

Об этом сообщает CNN.

Свидетелями инцидента стали репортеры, сопровождавшие супругу президента США. Через десять минут после взлета они заметили в салоне легкую дымку и почувствовали запах гари.

Пассажирам выдали мокрые полотенца, чтобы дышать через них, а экипаж развернул Boeing C-32A.

Самолет благополучно приземлился на авиабазе Эндрюс в штате Мэриленд.

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Позднее официальный представитель первой леди США Стефани Гришем сообщила, что на борту самолета обнаружились “небольшие технические неполадки”. Меланья Трамп пересела на другой самолет.

Супруга Дональда Трампа направлялась в Филадельфию с деловой поездкой. У нее запланировано небольшое турне по США в рамках программы по борьбе против травли детей в школах и опиоидной зависимости среди школьников Be Best (Будь лучшим).

Напомним, в июне Мелания Трамп оказалась в эпицентре скандалапосле того, как посетила центры временного содержания детей нелегальных мигрантов в куртке с надписью Мне все равно.

Фото: dreamstime.

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