Літак першої леді США Меланії Трамп повернувся на авіабазу Ендрюс у штаті Меріленд через задимлення.

Про це повідомляє CNN.

Свідками інциденту стали репортери, що супроводжували дружину президента США. Через десять хвилин після зльоту вони помітили в салоні легкий серпанок і відчули запах гару.

Пасажирам видали мокрі рушники, щоб дихати через них, а екіпаж розвернув Boeing C-32A.

Літак благополучно приземлився на авіабазі Ендрюс в штаті Меріленд.

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Пізніше офіційний представник першої леді США Стефані Грішем повідомила, що на борту літака виявилися “невеликі технічні неполадки”. Меланія Трамп пересіла на інший літак.

Дружина Дональда Трампа прямувала до Філадельфії з діловою поїздкою. У неї заплановано невелике турне по США в рамках програми по боротьбі проти цькування дітей в школах і опіоїдної залежності серед школярів Be Best (Будь кращим).

Нагадаємо, в червні Меланія Трамп опинилася в епіцентрі скандалупісля того, як відвідала центри тимчасового утримання дітей нелегальних мігрантів у куртці з написом Мені все одно.

Фото: dreamstime.