На кладбище в одном из сел Жовковского района Львовской области 19 октября местами жители нашли тело новорожденной девочки без признаков жизни.
Правоохранители устанавливают обстоятельства смерти младенца, сообщает областная полиция.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и кинолог.
Решается вопрос об открытии уголовного производства.
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Недавно в Мелитополе Запорожской области отец в шизофреническом приступе зарезал 9-летнего сына.
Фото: lv.npu.gov.ua
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