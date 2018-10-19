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Под Львовом на кладбище нашли мертвого младенца

На кладбище в одном из сел Жовковского района Львовской области 19 октября местами жители нашли тело новорожденной девочки без признаков жизни.

Мертве немовля на кладовищі

Правоохранители устанавливают обстоятельства смерти младенца, сообщает областная полиция.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и кинолог.

Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Читайте: В Киеве женщина выбросила младенца на мусорку

Недавно в Мелитополе Запорожской области отец в шизофреническом приступе зарезал 9-летнего сына.

Фото: lv.npu.gov.ua

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