﻿В Мелитополе Запорожской области отец в шизофреническом приступе зарезал 9-летнего сына.

– 16 октября около 01.30 в одном из частных домов в Мелитополе у ​​мужчины 1984 года рождения произошел шизофренический приступ. Он нанес несколько ножевых ранений своему сыну, который в это время спал. После чего порезал себя, – рассказали в пресс-службе ГУ НП в Запорожской области.

Спасти жизнь 9-летнему мальчику врачам не удалось, от полученных телесных повреждений ребенок умер.

Читайте: Дважды ударил ножом и скрылся. Под Киевом мужчина напал на родного брата

Злоумышленнику оказана медицинская помощь, сейчас он находится в реанимационном отделении больницы под охраной.

Местный ресурс 0619 пишет, что мужчина ранее работал участковым. Со своей женой он находился в разводе. Также сообщается, что мужчина злоупотреблял приемом наркотических веществ.

Открыто уголовное производство по признакам п.2 ч.2 ст.115 (Умышленное убийство) УК Украины. Виновному грозит от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

Ранее Факты ICTV писали, что в Харькове мужчина убил товарища по бутылке, а его мясо решил съесть.

Фото: Kanchana Wuttikrisakul | Dreamstime.com