PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події / Під Львовом на кладовищі знайшли мертве немовля/

Під Львовом на кладовищі знайшли мертве немовля

На кладовищі в одному з сіл Жовківського району Львівської області 19 жовтня місцеві мешканці знайшли тіло новонародженої дівчинки без ознак життя.

Мертве немовля на кладовищі

Правоохоронці встановлюють обставини смерті немовляти, повідомляє обласна поліція.

На місці події працює слідчо-оперативна група та кінолог.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Читайте: У Києві жінка викинула немовля на смітник

Нещодавно у Мелітополі Запорізької області батько у шизофренічному приступі зарізав 9-річного сина.

Фото: lv.npu.gov.ua

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Трагічна смерть у Німеччині: в горах розбився українець
Помер соліст гурту Ненсі Сергій Бондаренко
У Львівській області митники знайшли золоті злитки у банці з фарбою
ДТП
Смертельна ДТП у Львівській області: легкове авто врізалося у вантажівку
У Львівській області авто протаранило маршрутку: 2 загиблих, 6 постраждалих
ДТП
На Львівщині вантажівка протаранила мікроавтобус – багато постраждалих
У Києві біля школи знайшли труп чоловіка
ДТП у день весілля: під час викрадення нареченої авто врізалося у дерево
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка