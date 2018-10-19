В Керчи из окна четвертого этажа выпал 20-летний Армен, который испытывал сильные чувства к погибшей по время бойни в политехническом колледже студентке Виктории Демчук.

Об этом пишет kerch.com.

Сестра парня рассказала, что он сильно любил Викторию.

После кровавой бойни в колледже девушка попала в больницу, Армен вместе с родителями не отходили от ее кровати.

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Врачи провели операцию по ампутации ноги девушки и появилась надежда, что она выживет. Однако при транспортировке в Москву она скончалась.

Армен сильно переживал, а сегодня стало известно о том, что он выпал из окна четвертого этажа, получив травму позвоночника.

На данный момент он находится в больнице.

По данным СМИ, парень оставил предсмертную записку.

Судя по странице молодого человека, он увлекается футболом. На его стене большинство записей посвящены футболу и последняя была оставлена в 2014 году. Вчера в 10.39 он изменил аватарку и поставил на нее фото своей девушки Виктории.

Друзья Армена анонсировали сбор средств на лечение парня.

Напомним, утром в Керчи в политехническом колледже прогремел взрыв. 13 человек погибли, около 50 пострадали. Большинство погибших и пострадавших – подростки.

Очевидцы говорят, прогремело несколько взрывов с интервалом в несколько минут. Кроме того, в колледже было слышно стрельбу.

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