У Керчі з вікна четвертого поверху випав 20-річний Армен, який відчував сильні почуття до загиблої під час бійні в політехнічному коледжі студентки Вікторії Демчук.

Про це пише kerch.com.

Сестра хлопця розповіла, що він сильно любив Вікторію.

Після кривавої бійні в коледжі дівчина потрапила в лікарню, Армен разом з батьками не відходили від її ліжка.

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Лікарі провели операцію з ампутації ноги дівчини і з’явилася надія, що вона виживе. Однак при транспортуванні в Москву вона померла.

Армен сильно переживав, а сьогодні стало відомо про те, що він випав з вікна четвертого поверху, отримавши травму хребта.

На даний момент він знаходиться в лікарні.

За даними ЗМІ, хлопець залишив передсмертну записку.

Судячи по його сторінці, він захоплюється футболом. На його стіні більшість записів присвячені футболу і остання була залишена у 2014 році. Вчора о 10.39 він змінив аватарку і поставив на неї фото своєї дівчини Вікторії.

Друзі Армена анонсували збір коштів на лікування хлопця.

Нагадаємо, 17 жовтня у Керчі 22-річний студент політехнічного коледжу Владислав Росляков скоїв напад на свій навчальний заклад.

За словами очевидців, 22-річний Ростляков відкривав двері кабінетів і стріляв по всіх кого бачив.

Також він приніс до школи вибуховий пристрій, який спрацював близько 12.00. Після атаки Росляков застрелився. Його тіло знайшли в бібліотеці на другому поверсі.