В Украине может повторится трагедия, подобная стрельбе в колледже в оккупированной Керчи.

Об этом заявил екс-заместитель председателя СБУ Виктор Ягун, передает Апостроф.

– Я надеюсь и буду молиться, чтобы этого не произошло в Украине. Вместе с тем надо понимать, что украинское общество сейчас изменилось. Значительное количество людей имеет опыт боевых действий, не все из них ангелы во плоти. Есть люди, у которых – посттравматический синдром, о котором в мире стало известно после Второй мировой войны и после войн в Корее и Вьетнаме. Люди изучали этот синдром, в первую очередь, в Соединенных Штатах, и опыт его лечения. Израильские врачи так же имеют большой опыт. Это все в комплексе дает, к сожалению, не очень хорошие прогнозы, но вместе с тем, надеюсь, что те превентивные меры, которые сейчас воплощаются, смогут не допустить этого факта, – отметил Ягун.

Напомним, 17 октября в политехническом колледже в Керчи (Крым) произошел взрыв, а затем началась стрельба. В результате теракта погиб 21 человек.

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