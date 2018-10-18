В политехническом колледже в Керчи (Крым) произошел взрыв. Число жертв теракта возросло до 21 человека. В больницах находятся 44 человека.

Теракт в Керчи прогремел в политехническом колледже.

По данным НАК РФ, причиной взрыва в колледже стал подрыв неустановленного взрывного устройства.

Очевидцы говорят, прогремело несколько взрывов с интервалом в несколько минут. Кроме того, в колледже было слышно стрельбу.

Личность нападавшего установлена. Им оказался один из учеников Владислав Росляков, его нашли застреленным в колледже.

В Керчи закрыли все учебные заведения и детсады. В Крыму объявлен трехдневный траур.