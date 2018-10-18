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Трагедия в Керчи: 21 погибший, 44 пострадавших (ОНЛАЙН)

В политехническом колледже в Керчи (Крым) произошел взрыв. Число жертв теракта возросло до 21 человека. В больницах находятся 44 человека.

Теракт в Керчи прогремел в политехническом колледже.

Очевидцы говорят, прогремело несколько взрывов с интервалом в несколько минут. Кроме того, в колледже было слышно стрельбу.

Личность нападавшего установлена. Им оказался один из учеников Владислав Росляков, его нашли застреленным в колледже.

В Керчи закрыли все учебные заведения и детсады. В Крыму объявлен трехдневный траур.

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Трагедия в Керчи: 21 погибший, 44 пострадавших (ОНЛАЙН) / 9 фотографий

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В сети уже появилось первое видео с места взрыва.

Факты ICTV узнали, кому выгоден теракт в Керчи.

Фото: Kerch.FM

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