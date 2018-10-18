В политехническом колледже в Керчи (Крым) произошел взрыв. Число жертв теракта возросло до 21 человека. В больницах находятся 44 человека.
Теракт в Керчи прогремел в политехническом колледже.
По данным НАК РФ, причиной взрыва в колледже стал подрыв неустановленного взрывного устройства.
Очевидцы говорят, прогремело несколько взрывов с интервалом в несколько минут. Кроме того, в колледже было слышно стрельбу.
Личность нападавшего установлена. Им оказался один из учеников Владислав Росляков, его нашли застреленным в колледже.
В Керчи закрыли все учебные заведения и детсады. В Крыму объявлен трехдневный траур.
Читайте: Было тяжело общаться: отец Рослякова рассказал о характере сына
В сети уже появилось первое видео с места взрыва.
Факты ICTV узнали, кому выгоден теракт в Керчи.
Фото: Kerch.FM