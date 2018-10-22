В Україні може повторитися трагедія, подібна стрільбі в коледжі в окупованій Керчі.

Про це заявив екс-заступник голови СБУ Віктор Ягун, передає Апостроф.

– Я сподіваюсь і буду молитись, щоб цього не сталося в Україні. Разом з тим треба розуміти, що українське суспільство зараз змінилося. Значна кількість людей має досвід бойових дій, не всі з них ангели у плоті. Є люди, які мають посттравматичний синдром, про який у світі стало відомо після Другої світової війни і після війн у Кореї та В’єтнамі. Люди вивчали цей синдром, в першу чергу, у Сполучених Штатах, і мають досвід його лікування. Ізраїльські лікарі мають так само значний досвід. Це все в комплексі дає, на жаль, не дуже втішні прогнози, але разом з тим, сподіваюсь, що ті превентивні заходи, які зараз втілюються, зможуть не допустити цього факту, – зазначив Ягун.

Нагадаємо, 17 жовтня в політехнічному коледжі в Керчі (Крим) стався вибух, а потім почалася стрілянина. Внаслідок теракту загинула 21 людина.

Фото: dreamstime.