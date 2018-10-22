В ночь на понедельник, 22 октября, на Рим (Италия) обрушилась мощная буря с сильным ливнем и градом. В результате этого в городе пришлось закрыть 4 станции метро, а водители бросали свои авто прямо посреди дороги.

Об этом сообщает Wanted in Rome.

Большую часть Рима сковали потоки воды и льда. Кроме того, непогода сломала несколько деревьев.

Ливень наполовину затопил Базилику Святого Себастьяна за городскими стенами, которая является древним памятником, где хранятся мощи святых.

– Бригады аварийной службы работали всю ночь, чтобы как можно скорее нормализовать ситуацию, – сообщила мэр Рима Вирджиния Раджи.

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Информация онлайн-карт свидетельствует, что непогода в Риме создала транспортный коллапс: на дорогах возникли серьезные заторы.

Ливень длился около получаса, и за это время водой залило улицы, канализационные сливы и некоторые магазины. Больше всего пострадал север города.

По данным La Repubblica, кроме станций метро, движение прекратил и пригородный поезд Рим –Витербо. Закрыли также несколько трамвайных линий.









Рим затопило: метро закрыто, на улицах реки со льдинами / 5 фотографий

К слову, в феврале в Риме впервые с 2012 года выпал снег, аномально холодную для этих широт погоду принес сибирский антициклон. Факты ICTV собрали лучшие фотографии из вечного города.