Ближайшая неделя принесет в Украину мокрый снег, холод и сильный ветер. Самыми сложными днями будут среда и четверг.

С начала новой недели в Украине усилится похолодание: от 9-15° тепла в середине недели до 7-12°.

Ночью от 4-10° до 1-5°, а иногда и к небольшим минусам. Увеличится облачность, станет больше дождей.

По прогнозу Натальи Диденко, самыми сложными будут среда и четверг.

– Будут идти дожди, усилится ветер до штормовых значений, температура воздуха будет низкой, днем ​​в пределах 6-10°, на юге и востоке до 12-15°. В результате деятельности циклона с севера и его атмосферных фронтов в союзе с низкой температурой воздуха 24-25 октября в западных областях, в северной части и в Винницкой области местами возможен мокрый снег с сильным ветром, – добавила она.

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В то же время понедельник в Украине будет относительно спокойным, в большинстве областей – сухим, только в Луганской и Донецкой пройдут дожди.

Вторник станет холоднее, станет больше туч и вероятен небольшой дождь.

В среду и четверг в Киеве ожидается неблагоприятная погода: дожди, сильный ветер, дальнейшее похолодание и даже при приближении температуры воздуха до 1-4° вероятность мокрого снега.

– Ложка синоптического оптимизма! В следующие выходные погода в Украине стабилизируется, появится солнце и потеплеет, – подытожила Диденко.

Кстати, синоптики уверены, что погода в ноябре будет холодной – с дождем и мокрым снегом.