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Рим затопило: метро закрито, на вулицях річки з крижинами

У ніч на понеділок, 22 жовтня, на Рим (Італія) обрушилася потужна буря з сильною зливою і градом. В результаті цього в місті довелося закрити 4 станції метро, а водії кидали свої авто прямо посеред дороги.

Про це повідомляє Wanted in Rome.

Більшу частину Риму скували потоки води і льоду. Крім того, негода зламала кілька дерев.

Злива наполовину затопив Базиліку Святого Себастьяна за міськими стінами, яка є древнім пам’ятником, де зберігаються мощі святих.

– Бригади аварійної служби працювали всю ніч, щоб якомога швидше нормалізувати ситуацію, – повідомила мер Риму Вірджинія Раджі.

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Інформація онлайн-карт свідчить, що негода в Римі створила транспортний колапс: на дорогах виникли серйозні затори.

Злива тривала близько півгодини, і за цей час водою залило вулиці, каналізаційні сливи і деякі магазини. Найбільше постраждала північ міста.

За даними La Repubblica, крім станцій метро, рух припинив і приміський поїзд Рим –Вітербо. Закрили також кілька трамвайних ліній.

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Рим затопило: метро закрито, на вулицях річки з крижинами / 5 фотографий

До слова, у лютому у Римі вперше з 2012 року випав сніг, аномально холодну для цих широт погоду приніс сибірський антициклон. Факти ICTV зібрали найкращі фотографії з вічного міста.

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