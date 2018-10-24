Пожар на территории шестого арсенала Минобороны вблизи поселка Дружба Ичнянского района (Черниговская область) полностью ликвидирован.
– 24 октября в 18.00 руководителем тушения пожара на 6-м арсенале Минобороны объявлено о его ликвидации, – сообщает ГСЧС.
Также сегодня восстанавливается движение автотранспорта и железнодорожное сообщение в Ичнянском районе.
Читайте:
Взрыв в Ичне: сделаны ли выводы и как Украина будет возвращать утраченные боеприпасы
Жители могут возвращаться в свои дома, а дети после каникул в понедельник, 29 октября, вернутся к учебе.
Отмечается также, что воздушное пространство в радиусе 30 км будет открыто с 3.00 четверга, 25 октября.
Больше о взрывах в Ичне – в онлайне Фактов ICTV.
Фото: Міноборони
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS1mdWxsLXN0YWdlL0NBVC0yOTk0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODYzNTQxODItMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+