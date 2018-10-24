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Арсенал в Ичне потушили: люди возвращаются домой, дети – за парты

Пожар на территории шестого арсенала Минобороны вблизи поселка Дружба Ичнянского района (Черниговская область) полностью ликвидирован.

– 24 октября в 18.00 руководителем тушения пожара на 6-м арсенале Минобороны объявлено о его ликвидации, – сообщает ГСЧС.

Также сегодня восстанавливается движение автотранспорта и железнодорожное сообщение в Ичнянском районе.

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Жители могут возвращаться в свои дома, а дети после каникул в понедельник, 29 октября, вернутся к учебе.

Отмечается также, что воздушное пространство в радиусе 30 км будет открыто с 3.00 четверга, 25 октября.

Больше о взрывах в Ичне – в онлайне Фактов ICTV.

Фото: Міноборони

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