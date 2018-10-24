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Арсенал в Ічні загасили: люди повертаються додому, діти – за парти

Пожежу на території шостого арсеналу Міноборони поблизу селища Дружба Ічнянського району (Чернігівська область) повністю ліквідовано.

– 24 жовтня о 18.00 керівником гасіння пожежі на 6-му арсеналі Міноборони оголошено її ліквідацію, – повідомляє ДСНС.

Також сьогодні відновлюється рух автотранспорту та залізничне сполучення в Ічнянському районі.

Читайте: Вибух в Ічні: чи зроблено висновки та як Україна повертатиме втрачені боєзапаси

Мешканці можуть повертатися у свої домівки, а діти після канікул у понеділок, 29 жовтня, повернуться до навчання.

Зазначається також, що повітряний простір у радіусі 30 км буде відкрито з 3.00 четверга, 25 жовтня.

Більше про вибухи в Ічні – в онлайні Фактів ICTV.

Фото: Міноборони

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