Подозреваемым в совершении теракта в керченском колледже руководила группа российского спецназа.

– На место трагедии оперативно прибыла группа спецназа (предположительно Росгвардии или подразделения ГРУ. – Ред.). Параллельно прибывшая группа сотрудников керченского отдела ФСБ приняла спецназ за террористов и вступила с ним в огневой контакт. В ходе непродолжительной перестрелки между сотрудниками ФСБ и спецназом, последние отступили к зданию колледжа, где забаррикадировались в ближайшем помещении. При этом сотрудники ФСБ продолжали вести огонь на поражение в направлении колледжа, – сообщил глава общественного объединения Информационное сопротивление Дмитрий Тымчук.

Также источники группы ИС-Крым сообщают, что в здании колледжа прогремело два взрыва разной мощности, а большинство погибших и пострадавших получили ранения именно из нарезного огнестрельного оружия, а не помпового ружья из которого вел огонь Росляков.

Организаторы теракта на определенном этапе поняли, что события развиваются не по сценарию, исполнитель вышел из-под контроля и его физическую ликвидацию необходимо проводить на объекте, а не после выхода в условленное место, чтобы он не попал живым или раненным в руки ФСБ или МВД. Именно для этого в колледж и была послана ликвидационная команда.

Напомним, 17 октября в политехническом колледже в Керчи (Крым) произошел взрыв, а затем началась стрельба. В результате теракта погиб 21 человек.

Фото: dreamstime.