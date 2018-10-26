Підозрюваним у скоєнні теракту в керченському коледжі керувала група російського спецназу.

– На місце трагедії оперативно прибула група спецназу (імовірно Росгвардіі або підрозділу ГРУ. – Ред.). Паралельно прибула група співробітників керченського відділу ФСБ, яка прийняла спецназ за терористів і вступила з ним у вогневої контакт. Під час нетривалої стрілянини між співробітниками ФСБ і спецназом (ГРУ або Росгвардії) останні відступили до будівлі коледжу, де забарикадувалися в найближчому приміщенні. При цьому співробітники ФСБ продовжували вести вогонь на ураження в напрямку коледжу, – повідомив голова громадського об’єднання Інформаційний спротив Дмитро Тимчук.

Джерела групи ІС-Крим повідомляють, що у будівлі коледжу прогриміло 2 вибухи різної потужності. Більшість загиблих і постраждалих отримали поранення саме з нарізної вогнепальної зброї, а не помпової рушниці, з якого вів вогонь Росляков.

Організатори теракту на певному етапі зрозуміли, що події розвиваються не за сценарієм, виконавець вийшов з-під контролю і його фізичну ліквідацію необхідно проводити на об’єкті, а не після виходу в умовлене місце. Щоб він не потрапив живим або пораненим у руки ФСБ або МВС. Саме для цього до коледжу і була послана ліквідаційна команда.

Нагадаємо, 17 жовтня в політехнічному коледжі в Керчі (Крим) стався вибух, а потім почалася стрілянина. Внаслідок теракту загинула 21 людина.

Фото: dreamstime.