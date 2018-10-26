По меньшей мере 14 детей получили ножевые ранения во время нападения на детский сад в городе Чунцин на юго-западе Китая.

Как сообщает полиция, 39-летняя женщина зашла в детское учреждение с кухонным ножом в пятницу утром, когда дети играли на площадке.

Мотивы нападения остаются неизвестными, хотя некоторые местные СМИ сообщают, что женщина была недовольна действиями власти, пишет BBC Украина.

Нападавшую арестовали на месте инцидента.

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На видео, которые распространили в соцсетях, видно, как раненых детей выводят из детсада. В некоторых из них видны порезы на лицах.

Напомним, в Киеве задержали неадекватного мужчину, который на улице гонялся за детьми с ножом.

Фото: twitter.com/CGTNOfficial