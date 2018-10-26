В Иордании неподалеку от Мертвого моря школьный автобус затонул в ливневых потоках воды. Погибли 18 человек, большая часть из которых дети.

Об этом сообщает ВВС со ссылкой на начальника местной полиции.

Инцидент произошел, когда автобус с 37 школьниками и 7 взрослыми направлялся на экскурсию к горячим источникам Зарка-Маи. Автомобиль попал в ливень и его смыло потоками воды.

Спасти удалось 13 человек, некоторые из них находятся в тяжелом состоянии.

Начальник полиции Бриг ген Фарид Аль-Шараа рассказал, что часть людей оказались в морской воде, а некоторым удалось добраться до скал и спастись.

Читайте: Смертельное ДТП в Индии: поезд протаранил школьный автобус

После произошедшего король Иордании Абдалла II ибн Хусейн отменил запланированную поездку в Бахрейн.

В Иордании на протяжении последних дней шли сильные дожди, некоторые улицы в столице страны оказались затоплены. В настоящее время на месте инцидента ведется спасательная операция.

Израиль по просьбе Иордании направил свои вертолеты, которые помогут искать пропавших без вести людей.



В Иордании школьный автобус смыло ливнем. Погибли 18 человек / 2 фотографии

К слову, на Каиро-Александрийском шоссе в Египте автобус с туристами съехал в канаву.

Фото: Twitter.