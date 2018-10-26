Щонайменше 14 дітей дістали ножові поранення під час нападу на дитячий садок у місті Чунцін на південному заході Китаю.
Як повідомляє поліція, 39-річна жінка зайшла до дитячого закладу з кухонним ножем у п’ятницю вранці, коли діти гралися на майданчику.
Мотиви нападу залишаються невідомими, хоча деякі місцеві ЗМІ повідомляють, що жінка була незадоволена діями влади, пише BBC Україна.
Нападницю заарештували на місці інциденту.
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На відео, які поширили у соцмережах, видно, як поранених дітей виводять з дитсадка. У деяких з них видно порізи на обличчях.
Нагадаємо, в Києві затримали неадекватного чоловіка, який на вулиці ганявся за дітьми з ножем.
Фото: twitter.com/CGTNOfficial
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