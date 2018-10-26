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У Китаї жінка порізала 14 дітей у дитсадку

Щонайменше 14 дітей дістали ножові поранення під час нападу на дитячий садок у місті Чунцін на південному заході Китаю.

Як повідомляє поліція, 39-річна жінка зайшла до дитячого закладу з кухонним ножем у п’ятницю вранці, коли діти гралися на майданчику.

Мотиви нападу залишаються невідомими, хоча деякі місцеві ЗМІ повідомляють, що жінка була незадоволена діями влади, пише BBC Україна.

Нападницю заарештували на місці інциденту.

Читайте: У Йорданії шкільний автобус змило зливою. Загинули 18 осіб

На відео, які поширили у соцмережах, видно, як поранених дітей виводять з дитсадка. У деяких з них видно порізи на обличчях.

Нагадаємо, в Києві затримали неадекватного чоловіка, який на вулиці ганявся за дітьми з ножем.

Фото: twitter.com/CGTNOfficial

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