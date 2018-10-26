В Киеве в сторону моста Метро произошло масштабное ДТП. В результате чего пострадал ребенок.
Об это
dtp.kiev.ua. сообщает
Водитель Citroen на литовской регистрации, двигаясь от моста Метро до моста Патона, задел Honda Accord , ударил Kia. В результате чего, вылетел на встречную полосу, протаранил Kia Sportage и Opel Zafira, после чего столкнулись ГАЗель и Toyota Prado.
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Пострадал ребенок, находившийся в Kia Sportage.
В Киеве евробляхер протаранил четыре авто: пострадал ребенок
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Ранее Факты ICTV писали, что в Киеве пьяный
, которая переходила дорогу с отцом. водитель Volkswagen сбил на пешеходном переходе девочку
Фото и видео: dtp.kiev.ua.
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