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В Киеве евробляхер протаранил четыре авто: пострадал ребенок

В Киеве в сторону моста Метро произошло масштабное ДТП. В результате чего пострадал ребенок.

Об это сообщает dtp.kiev.ua.

Водитель Citroen на литовской регистрации, двигаясь от моста Метро до моста Патона, задел Honda Accord , ударил Kia. В результате чего, вылетел на встречную полосу, протаранил Kia Sportage и Opel Zafira, после чего столкнулись ГАЗель и Toyota Prado.

Читайте: Пешком сбежал с места ДТП: во Львове евробляхер протаранил автобус

Пострадал ребенок, находившийся в Kia Sportage.

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В Киеве евробляхер протаранил четыре авто: пострадал ребенок / 9 фотографий

Ранее Факты ICTV писали, что в Киеве пьяный водитель Volkswagen сбил на пешеходном переходе девочку, которая переходила дорогу с отцом.

Фото и видео: dtp.kiev.ua.

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