У Києві в бік моста Метро сталася масштабна ДТП. Внаслідок чого постраждала дитина.
Про це
dtp.kiev.ua. повідомляє
Водій Citroen на литовській реєстрації, рухаючись від моста Метро до моста Патона, зачепив Honda Accord, вдарив Kia. В результаті чого, вилетів на зустрічну смугу, протаранив Kia Sportage і Opel Zafira, після чого зіткнулися ГАЗель і Toyota Prado.
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Постраждала дитина, яка перебувала в Kia Sportage.
У Києві євробляхер протаранив чотири авто: постраждала дитина
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Раніше Факти ICTV писали, що у Києві
, яка переходила дорогу з батьком. п’яний водій Volkswagen збив на пішохідному переході дівчинку
Фото і відео: dtp.kiev.ua.
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