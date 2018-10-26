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У Києві євробляхер протаранив чотири авто: постраждала дитина

У Києві в бік моста Метро сталася масштабна ДТП. Внаслідок чого постраждала дитина.

Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

Водій Citroen на литовській реєстрації, рухаючись від моста Метро до моста Патона, зачепив Honda Accord, вдарив Kia. В результаті чого, вилетів на зустрічну смугу, протаранив Kia Sportage і Opel Zafira, після чого зіткнулися ГАЗель і Toyota Prado.

Читайте: Пішки втік з місця ДТП: у Львові євробляхер протаранив автобус

Постраждала дитина, яка перебувала в Kia Sportage.

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У Києві євробляхер протаранив чотири авто: постраждала дитина / 8 фотографий

Раніше Факти ICTV писали, що у  Києві п’яний водій Volkswagen збив на пішохідному переході дівчинку, яка переходила дорогу з батьком.

Фото і відео: dtp.kiev.ua.

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