Вечером 24 октября на улице Ромена Роллана в Киеве пьяный водитель Volkswagen сбил на пешеходном переходе девочку, которая переходила дорогу с отцом.

Об этом сообщает Киев Оперативный.

Очевидцы событий утверждают, что водитель Volkswagen сбил на пешеходном переходе девочку. Пьяный водитель попытался скрыться с места происшествия, но в это время на крыше авто был отец девочки, который пытался вытащить виновника из салона автомобиля.

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Владелец Volkswagen провез человека на крыше и, спустя некоторое время, остановился. Драку мужчин уже разнимали прохожие.

В результате аварии, девочку забрала скорая. Сейчас она находится в больнице.

К слову, в сети появилось видео ДТП на проспекте Леси Украинки, во время которого автокран снес 21 авто.