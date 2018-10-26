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В Одессе избили и ограбили известного учителя-физика

В Одессе неизвестные избили и ограбили известного преподавателя физики Ришельевского лицея Павла Виктора.

Нападение на Павла Виктора произошло в районе Красного креста в Одессе, когда преподаватель возвращался домой на велосипеде, сообщает Vgorode.

Преступники столкнули его с дороги, отобрали велосипед и другие ценности, а затем избили.

Сейчас мужчина в больнице. Кроме ушибов, у него перелом шейки бедра. Проводится расследование.

К слову, Павел Виктор, в 2009 году признанный лучшим учителем Украины.

Прославился он за пределами Одессы и даже Украины после публикации на Youtube курса лекций по физике за 9-11-й и частично 7-8-й классы — всего 473 урока.

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Уникальный онлайн-курс лекций пользуется популярностью среди русскоязычных школьников по всему миру: в настоящее время на канале Павла Виктора почти 150 тысяч подписчиков, а число просмотров онлайн-уроков превышает 8 миллионов.

Смотрят видеоуроки одессита в Казахстане, Беларуси и даже Германии. Началось  же все с дистанционного обучения по скайпу.

Напомним, в Киеве избили главу “молодежки” партии Ляшко.

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