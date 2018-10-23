В Павлограде (Днепропетровская область) пьяные студенты избили бездомных. Один из пострадавших скончался.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области.

– Установлено, что 14 октября текущего года 20-летний студент вместе с 18-летним приятелем распивали алкогольные напитки. Чувствуя скуку, молодые решили развлечься путем избиения лиц, не имеющих определенного места жительства. Так, под видом работников полиции злоумышленники пришли на территорию ранее действующей медико-санитарной части и требовали от бездомных вернуть якобы незаконно полученный ими мобильный телефон. Вымышленная история о краже стала поводом для дальнейшего избиения запуганных граждан “правоохранителями”, – говорится в сообщении.

Студенты нанесли трем мужчинам многочисленные удары ногами по телу. От полученных травм один из пострадавших скончался в больнице.

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Павлоградской местной прокуратурой осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве в отношении двух граждан за совершение преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 115 и ч. 2 ст. 121 УК Украины (законченное покушение на убийство, умышленное убийство из хулиганских побуждений, совершенное по предварительному сговору группой лиц, умышленное тяжкое телесное повреждение).

Сейчас студентам сообщили о подозрении в совершении указанных уголовных правонарушений и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное следствие продолжается.

К слову, в городе Вишневое под Киевом женщина убила 74-летнюю мать канцелярским ножом и ножницами, а затем задушила электрическим кабелем.

Фото: dreamstime.