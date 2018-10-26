В Одесі невідомі побили і пограбували відомого викладача фізики Рішельєвського ліцею Павла Віктора.

Напад на Павла Віктора стався у районі Червоного хреста в Одесі, коли викладач повертався додому на велосипеді, повідомляє Vgorode.

Злочинці зіштовхнули його з дороги, відібрали велосипед і інші цінності, а потім побили.

Зараз чоловік у лікарні. Крім ударів, у нього перелом шийки стегна. Проводиться розслідування.

До слова, Павло Віктор, у 2009 році визнаний найкращим вчителем України.

Прославився він за межами Одеси і навіть України після публікації на Youtube курсу лекцій з фізики за 9-11-й і частково 7-8-й класи – всього 473 уроки.

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Унікальний онлайн-курс лекцій користується популярністю серед російськомовних школярів по всьому світу: наразі на каналі Павла Віктора майже 150 тисяч підписників, а кількість переглядів онлайн-уроків перевищує 8 мільйонів.

Дивляться відеоуроки одесита в Казахстані, Білорусі та навіть Німеччини. Почалося ж усе з дистанційного навчання по скайпу.

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