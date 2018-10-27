26 октября около 22.30 возле бара по улице Большая Васильковская, 44 произошла стрельба. Мужчина с девушкой прострелили парню ногу и уехали на автомобиле Maybach.
Об этом сообщает Информатор.
По словам очевидцев, мужчина с девушкой на автомобиле Maybach заехали на тротуар возле бара Signal.
На замечания прохожих, что тротуар — это не проезжая часть, они вышли из машины и устроили драку. В разгар потасовки водитель Maybach достал, предположительно, пистолет, стреляющий резиновыми пулями, и выстрелил своему оппоненту в ногу.
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После этого, пара села обратно автомобиль и скрылась в неизвестном направлении.
В результате попадания резиновой пули, у парня открылось сильное кровотечение. Его забрала скорая.
На месте работали два экипажа патрульной полиции и медики. Детали происшествия установит следствие.
Напомним, в Киеве в подъезде дома неизвестные устроили стрельбу.