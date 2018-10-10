Неизвестные обстреляли квартиру пресс-секретаря министра инфраструктуры Владимира Омеляна Марины Томко.

– Вчера вечером, около 22.30, в балконное окно моей квартиры был совершен выстрел. 20-й этаж дома, – сообщила сама Томко в Facebook.

По ее словам, никто не пострадал, пробито внешнее стекло стеклопакета, внутреннее – целое.

– Расследованием дела занимаются правоохранительные органы. Не хочу связывать этот случай с профессиональной деятельностью. Но даже если это хулиганство, это должно установить следствие, – написала она.

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К слову, сегодня в Борисполе неизвестные бросили взрывное устройство в окно квартиры координатора организации С14 Сергея Мазура.

Фото: Marina Tomko/Facebook