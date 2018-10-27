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У центрі Києва пара на Maybach прострелила ногу чоловікові біля бару

26 жовтня близько 22.30 біля бару по вулиці Велика Васильківська, 44 сталася стрілянина. Чоловік з дівчиною прострелили хлопцеві ногу і поїхали на автомобілі Maybach.

Про це повідомляє Інформатор.

За словами очевидців, чоловік з дівчиною на автомобілі Maybach заїхали на тротуар біля бару Signal.

На зауваження перехожих, що тротуар — це не проїжджа частина, вони вийшли з машини і влаштували бійку. У розпал бійки водій Maybach дістав, імовірно, пістолет, що стріляє гумовими кулями і вистрілив своєму опоненту в ногу.

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Після цього, пара сіла назад автомобіль і зникла в невідомому напрямку.

В результаті попадання гумової кулі, у хлопця відкрилася сильна кровотеча. Його забрала швидка.

На місці працювали два екіпажі патрульної поліції і медики. Деталі події встановить слідство.

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У центрі Києва пара на Maybach прострелила ногу чоловікові біля бару / 5 фотографий

Нагадаємо, у Києві у під’їзді будинку невідомі влаштували стрілянину.

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