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Звонили с “ЛНР”: мошенники обманули украинцев на 2,7 млн грн – схема

Полиция задержала мошенников, которые выманили у украинцев 2,7 млн грн. Действия аферистов координировали с территории так называемой “ЛНР”.

– Люди, которые звонили, представлялись сотрудниками полиции и сообщали, что родственники абонентов совершили уголовное преступление, в подавляющем большинстве – ДТП, и теперь им грозит лишение свободы. Но, по их словам, вопрос можно было решить без попадания в тюрьму. Для этого нужно было в установленном месте передать деньги полицейским, которые приедут на встречу, – рассказали в пресс-службе Нацполиции.

В нужное место злоумышленники приезжали в гражданской одежде, в качестве следователей полиции, забирали деньги и обещали, что проблема будет улаженна положительно.

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К противоправной деятельности причастны 43-летний житель Кировоградской области, 24-летняя жительница Харькова. Также установлено, что их действия координировали пока неустановленные лица с территории так называемой “ЛНР”.

Именно из мест лишения свободы, расположенных в Луганске, поступали телефонные звонки в Винницкую, Волынскую, Николаевскую, Хмельницкую, Черниговскую и Черкасскую области.

Правоохранители установили 23 факта, при которых мошенники выманили у пострадавших несколько миллионов гривен. Мошенникам удавалось выманить у потерпевших от 10 тыс. грн до $20 тыс. По подсчетам правоохранителей таким образом преступная группа обзавелась 2,7 млн грн.

Были задержаны двое участников ОПГ, которые непосредственно орудовали на территории Украины и получали деньги от жертв аферы.

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Звонили с “ЛНР”: мошенники обманули украинцев на 2,7 млн грн – схема / 2 фотографии

Ранее Факты ICTV писали, что у главы проекта ЕС в Киеве похитили деньги, вещи и компьютерные накопители.

Фото и видео: Нацполиция 

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