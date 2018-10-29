Поліція затримала шахраїв, які виманили в українців 2,7 млн грн. Дії аферистів координували з території так званої “ЛНР”.
– Особи, які телефонували, представлялися співробітниками поліції і повідомляли, що родичі абонентів скоїли кримінальне правопорушення, в переважній більшості – ДТП, і тепер їм загрожує позбавлення волі. Але, за їхніми словами, питання можна було вирішити без потрапляння до в’язниці. Для цього потрібно було у встановленому місці передати кошти поліцейським, які приїдуть на зустріч, – розповіли у прес-службі Нацполіції.
У домовлене місце зловмисники приїжджали у цивільному одязі, у якості слідчих поліції, забирали гроші і обіцяли, що проблему буде залагоджено позитивно.Читайте: На 7 млрд грн! Два митники провернули аферу на Волині
До протиправної діяльності причетні 43-річний житель Кіровоградської області, 24-річна мешканка Харкова. Також встановлено, що їхні дії координували поки що невстановлені особи з території так званої “ЛНР”.
Саме з місць позбавлення волі, які розташовані у Луганську, надходили телефонні дзвінки до Вінницької, Волинської, Миколаївської, Хмельницької, Чернігівської та Черкаської областей.
Правоохоронці встановили 23 факти, під час яких шахраї видурили у потерпілих кілька мільйонів гривень. Таким чином шахраям вдавалося виманити у потерпілих від 10 тис. грн до $20 тис. За підрахунками правоохоронців таким чином злочинна група розжилася на 2,7 млн грн.
Було затримано двох учасників ОЗГ, які безпосередньо орудували на території України та одержували гроші від жертв афери.
Раніше Факти ICTV писали, що у глави проекту ЄС у Києві викрали гроші, речі та комп’ютерні накопичувачі.
Фото та відео: Нацполіція.