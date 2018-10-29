Поліція затримала шахраїв, які виманили в українців 2,7 млн грн. Дії аферистів координували з території так званої “ЛНР”.

– Особи, які телефонували, представлялися співробітниками поліції і повідомляли, що родичі абонентів скоїли кримінальне правопорушення, в переважній більшості – ДТП, і тепер їм загрожує позбавлення волі. Але, за їхніми словами, питання можна було вирішити без потрапляння до в’язниці. Для цього потрібно було у встановленому місці передати кошти поліцейським, які приїдуть на зустріч, – розповіли у прес-службі Нацполіції.

У домовлене місце зловмисники приїжджали у цивільному одязі, у якості слідчих поліції, забирали гроші і обіцяли, що проблему буде залагоджено позитивно.

До протиправної діяльності причетні 43-річний житель Кіровоградської області, 24-річна мешканка Харкова. Також встановлено, що їхні дії координували поки що невстановлені особи з території так званої “ЛНР”.

Саме з місць позбавлення волі, які розташовані у Луганську, надходили телефонні дзвінки до Вінницької, Волинської, Миколаївської, Хмельницької, Чернігівської та Черкаської областей.

Правоохоронці встановили 23 факти, під час яких шахраї видурили у потерпілих кілька мільйонів гривень. Таким чином шахраям вдавалося виманити у потерпілих від 10 тис. грн до $20 тис. За підрахунками правоохоронців таким чином злочинна група розжилася на 2,7 млн грн.

Було затримано двох учасників ОЗГ, які безпосередньо орудували на території України та одержували гроші від жертв афери.



Дзвонили з “ЛНР”: шахраї ошукали українців на 2,7 млн грн – схема / 2 фотографии

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Фото та відео: Нацполіція.