У главы проекта ЕС в Киеве похитили деньги, вещи и компьютерные накопители.

Неизвестные ограбили квартиру в центре столицы, которую арендует глава проекта Поддержка внедрения Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС Янош Закони.

Об этом сообщил источник в правоохранительных органах, пишет Украинская правда.

В Печерском управлении полиции назвать имя пострадавшего не смогли, лишь отметили, что 28 октября была кража по улице Крутой спуск.

– Неизвестные проникли в квартиру и оттуда забрали вещи, 6 тысяч евро и три компьютерных накопителя. На место выезжала следственно-оперативная группа, задокументировала событие, – говорится в сообщении.

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По данному факту начато уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (кража).

Напомним, в июне в Киеве обокрали главу Конституционного суда Литвы.