У глави проекту ЄС у Києві викрали гроші, речі та комп’ютерні накопичувачі.

Невідомі пограбували квартиру у центрі столиці, яку орендує глава проекту Підтримка впровадження Угоди про асоціацію між Україною та ЄС Янош Законі.

Про це повідомило джерело в правоохоронних органах, пише Українська правда.

У Печерському управлінні поліції назвати ім’я постраждалого не змогли, лише зазначили, що 28 жовтня була крадіжка по вулиці Крутий узвіз.

– Невідомі проникли до квартири та звідти забрали речі, 6 тисяч євро та три комп’ютерні накопичувачі. На місце виїжджала слідчо-оперативна група, задокументувала подію, – йдеться в повідомленні.

Читайте: Заборона на носіння камуфляжу і військової форми: як покарають порушників

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 (крадіжка).

Нагадаємо, у червні в Києві обікрали главу Конституційного суду Литви.