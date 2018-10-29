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Забрали гроші та накопичувачі: в Києві обікрали дипломата ЄС – ЗМІ

У глави проекту ЄС у Києві викрали гроші, речі та комп’ютерні накопичувачі.

Невідомі пограбували квартиру у центрі столиці, яку орендує глава проекту Підтримка впровадження Угоди про асоціацію між Україною та ЄС Янош Законі.

Про це повідомило джерело в правоохоронних органах, пише Українська правда.

У Печерському управлінні поліції назвати ім’я постраждалого не змогли, лише зазначили, що 28 жовтня була крадіжка по вулиці Крутий узвіз.

– Невідомі проникли до квартири та звідти забрали речі, 6 тисяч євро та три комп’ютерні накопичувачі. На місце виїжджала слідчо-оперативна група, задокументувала подію, – йдеться в повідомленні.

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За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 (крадіжка).

Нагадаємо, у червні в Києві обікрали главу Конституційного суду Литви.

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