В Украине планируют ввести запрет на ношение камуфляжной формы, чтобы уберечь население от мошенников, которые позиционируют себя как военные.

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, что предусматривает денежное наказание за незаконное ношение военной формы со знаками различия и значительно усиливает наказание за незаконное ношение государственных наград, сообщает Сегодня.

Один из авторов идеи народный депутат Андрей Тетерук уверен, что документ предполагает в первую очередь защиту украинских военнослужащих.

– Мы видим попытки мошенников быть похожими на военных, силовиков, которые защищают страну. Аферисты переодеваются, надевают боевые награды, и используют все это для получения должностей или материальной помощи. Мы же хотим, чтобы такие мошенники, такие асоциальные граждане были наказаны, — говорит он.

Так, законопроект предполагает штраф за незаконное ношение военной формы со знаками различия, и ужесточает наказание за нелегальное ношение государственных наград. С принятием закона штрафы могут увеличить до 1700 — 3400 грн. Следить за законностью должна будет полиция.

К слову, сейчас штраф за это достигает от 17 до 34 грн или устное предупреждение.

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Напомним, Петр Порошенко дал поручение поднять денежное обеспечение украинских военных более чем на треть.

Фото: Dmytro Tolmachov/Dreamstime.com