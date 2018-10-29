PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество / Запрет на ношение камуфляжа и военной формы: как накажут нарушителей/

Запрет на ношение камуфляжа и военной формы: как накажут нарушителей

В Украине планируют ввести запрет на ношение камуфляжной формы, чтобы уберечь население от мошенников, которые позиционируют себя как военные.

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, что предусматривает денежное наказание за незаконное ношение военной формы со знаками различия и значительно усиливает наказание за незаконное ношение государственных наград, сообщает Сегодня.

Один из авторов идеи народный депутат Андрей Тетерук уверен, что документ предполагает в первую очередь защиту украинских военнослужащих.

– Мы видим попытки мошенников быть похожими на военных, силовиков, которые защищают страну. Аферисты переодеваются, надевают боевые награды, и используют все это для получения должностей или материальной помощи. Мы же хотим, чтобы такие мошенники, такие асоциальные граждане были наказаны, — говорит он.

Так, законопроект предполагает штраф за незаконное ношение военной формы со знаками различия, и ужесточает наказание за нелегальное ношение государственных наград. С принятием закона штрафы могут увеличить до 1700 — 3400 грн. Следить за законностью должна будет полиция.

К слову, сейчас штраф за это достигает от 17 до 34 грн или устное предупреждение.

Читайте: Символ перестройки армии – Порошенко о новом питании ВСУ

Напомним, Петр Порошенко дал поручение поднять денежное обеспечение украинских военных более чем на треть.

ФотоDmytro Tolmachov/Dreamstime.com

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Что изменится с 1 ноября 2018: цены на газ и жилье солдатам
Символ перестройки армии – Порошенко о новом питании ВСУ
Украинские воины пробежали Марафон Морской пехоты в США
Подорожание цен на газ: регулятор не согласился с предложением правительства
Большая приватизация: названа дата продажи Центрэнерго
Украина завоевала еще две медали на Играх непокоренных
Лукашенко – Порошенко: Нужно прекратить войну! Мы к вашим услугам
Встреча лицом к лицу: о чем договорились Порошенко и Лукашенко
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка