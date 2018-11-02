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ДТП в Киеве: водитель протаранил столб, чтобы не въехать в остановку

В Киеве водитель Skoda протаранил столб, чтобы въехать в остановку общественного транспорта.

Об этом сообщает Киев Оперативный.

В попутном со Skoda направлении двигался ВАЗ, который почему-то неожиданно его подрезал.

Водитель начал крутить рулем и авто направилось прямо в остановку общественного транспорта.

ЧитайтеОтказали тормоза: в Кривом Роге во время гонок авто въехало в зрителей

В последний момент, он вывернул руль и протаранил столб.

В результате ДТП пострадавших нет.

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ДТП в Киеве: водитель протаранил столб, чтобы не въехать в остановку / 5 фотографий

Ранее Факты ICTV писали, что в Херсоне сегодня утром произошло ДТП с участием микроавтобуса.

Фото: Скришот с видео

Видео: Киев Оперативный

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