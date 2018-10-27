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Отказали тормоза: в Кривом Роге во время гонок авто въехало в зрителей

В Кривом Роге (Днепропетровская область) на автодроме Кривбасс-экстрим автомобиль наехал на людей. Пострадали четыре человека – две женщины и два ребенка.

Об этом пишет городской портал krivbass.city.

По информации издания, в субботу во время проведения заключительного этапа гонок на выживание один из автомобилей, который выполнял трюки, наехал на зрителей.

– Машина сбила несколько человек и врезалась в припаркованное авто, – отмечается в сообщении.

Ссылаясь на данные полиции, сообщается, что пострадали две женщины и два ребенка. Всех пострадавших госпитализировали в больницы города. Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства происшествия.

– Предварительно – у одного из каскадеров, которые выступали между заездами гонок, отказали на машине тормоза, – написал депутат Андрей Гальченко на своей страничке в Facebook.

По словам организатора гонок на выживание Федора Губаренко, водитель был трезв. Также он рассказал, что не знает, была ли машина исправна во время тестового круга. У него нет таких данных, и только следствие может это определить. Водитель Анатолий Бойко, который въехал в толпу зрителей, расписался в книге безопасности. %d0%b3%d0%be%d0%bd%d0%ba%d0%b82

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К слову, в Киеве евробляхер протаранил четыре авто: пострадал ребенок.

ФОТО: Перший городской

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