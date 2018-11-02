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ДТП у Києві: водій протаранив стовп, аби не в‘їхати у зупинку

У Києві на вулиці Міській водій Skoda протаранив стовп, аби в‘їхати у зупинку громадського транспорту.

Про це повідомляє Київ Оперативний.

У попутному зі Skoda напрямку рухався ВАЗ, який чомусь зненацька його підрізав.

Водій почав крутити кермом й авто попрямувало прямо у зупинку громадського транспорту.

Читайте: Відмовили гальма: у Кривому Розі під час перегонів авто в’їхало у глядачів

В останню мить, він вивернув кермо та протаранив стовп.

Внаслідок ДТП постраждалих немає.

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ДТП у Києві: водій протаранив стовп, аби не в‘їхати у зупинку / 5 фотографий

Раніше Факти ICTV писали, що у Херсоні сьогодні вранці сталася ДТП за участю мікроавтобуса.

Фото: Скрішот із відео

Відео: Київ Оперативний

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