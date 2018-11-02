У Києві на вулиці Міській водій Skoda протаранив стовп, аби в‘їхати у зупинку громадського транспорту.
Про це повідомляє Київ Оперативний.
У попутному зі Skoda напрямку рухався ВАЗ, який чомусь зненацька його підрізав.
Водій почав крутити кермом й авто попрямувало прямо у зупинку громадського транспорту.
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В останню мить, він вивернув кермо та протаранив стовп.
Внаслідок ДТП постраждалих немає.
ДТП у Києві: водій протаранив стовп, аби не в‘їхати у зупинку / 5 фотографий
Раніше Факти ICTV писали, що у Херсоні сьогодні вранці сталася ДТП за участю мікроавтобуса.
Фото: Скрішот із відео
Відео: Київ Оперативний
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