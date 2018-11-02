У п’ятницю, 2 листопада, у Львівській обласній інфекційній лікарні померла 68-річна жінка, у якої діагностували сказ.

68-річну жінку з с. Милятин Городоцького району госпіталізували до інфекційної лікарні 26 жовтня. Лікарі діагностували у неї смертельно небезпечне захворювання – сказ. Її три місяці тому вкусило цуценя віком приблизно два місяці. Цуценя жінці дав сусід. У сусіда живе собака-мати, інші цуценята і вони здорові, бо сусід вакцинував собак.

Пацієнтка тиждень провела в реанімації, але шансів побороти хворобу у жінки не було – це захворювання не лікується, повідомила ZAXID.NET завідувачка відділення особливо небезпечних інфекцій львівського обласного лабораторного центру Ірина Куліш.

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Останній випадок сказу серед людей на Львівщині, як каже Куліш, був зафіксований у 2009 році у мешканця Борислава.

До слова, Факти ICTV нагадують причини, симптоми, а також шляхи лікування небезпечного сказу.