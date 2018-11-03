В Китае произошло масштабное столкновение автомобилей. В нем погибли 14 человек.
В провинции Ланьчжоу (Китай) столкнулись 26 автомобилей, в результате чего погибло 14 человек и еще 27 пострадали, сообщает агентство Синьхуа.
ДТП произошло из-за того, что водитель грузовика не справился с управлением.
На месте происшествия работают сотрудники службы дорожного движения и спасательная служба.
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К слову, на юго-западе Китая пассажирский автобус упал с моста в реку Янцзы.
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