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Смертельна ДТП у Китаї: зіткнулися 26 авто

У Китаї сталося масштабне зіткнення автомобілів. У ньому загинули 14 осіб.

У провінції Ланьчжоу (Китай) зіткнулися 26 автомобілів, у результаті чого загинуло 14 осіб і ще 27 постраждали, повідомляє агентство Сіньхуа.

ДТП сталася через те, що водій вантажівки не впорався з керуванням.

На місці події працюють співробітники служби дорожнього руху і рятувальна служба.

Читайте: ДТП у Києві: водій протаранив стовп, аби не в‘їхати у зупинку

До слова, на південному заході Китаю пасажирський автобус впав із моста в річку Янцзи.

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Факти ICTV – Випуск 18:45 (3.11.2018)
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