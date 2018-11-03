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В харьковском лесу нашли тело 15-летней девочки

В лесополосе в поселке Покотиловка в Харьковской области нашли тело пропавшей 15-летней девочки.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в Харьковской области.

О пропаже дочери сообщила 42-летняя жительница поселка Баба 2 ноября. На поиски ребенка вышел весь личный состав районной полиции.

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Во время розыска тело девочки обнаружили в лесополосе возле села Покотиловка.

Правоохранители внесли факт происшествия в ЕРДР по ч.1 ст. 115 (Умышленное убийство) УК Украины.

Ранее Факты ICTV писали, что в Ровно пьяный водитель за рулем микроавтобуса Mercedes сбил двух подростков. В результате ДТП погибла 16-летняя девушка.

Фото: unsplash.

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